"La 'ndrangheta interessata al traffico di fentanyl", ecco cos'è la "droga degli zombie". E perché è letale

Il fentanyl è la cosiddetta "droga degli zombi", che dilaga tra i giovani . Fuori dai circuiti sanitari. in cui questa sostanza è impiegata legalmente per i suoi effetti analgesici potenti, infatti, se usata illegalmente ne bastano 1 o 2 milligrammi per causare non una alterazione psico-fisica ma per causare la morte spesso per soffocamento.

E' reperibile in farmacie o negli ospedali se non si adottano misure di sicurezza, ed è a basso costo e facile a nascondere». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla presentazione a palazzo Chigi del "Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici". Nel 2022, ha ricordato, «i sequestri di fentanyl in Usa hanno raggiunto livelli da record di circa 6 tonnellate in polvere e 59, 6 mln di compresse. I decessi stanno avendo un picco, con oltre 100mila morti nel 2022».

Da qui la necessita di un Piano di prevenzione . Un segnale sul territorio nazionale, ha quindi spiegato Mantovano, " c'è stato nel 2023 con degli arresti a Piacenza per intermediazione di approvvigionamenti di quantitativi di fentanyl tra Cina e Usa, con 18 persone coinvolte: 100mila le dosi di fentanyl intercettate ed erano nascoste tra le pagine di libri . E’ richiesto un grande sforzo di investigazione, si pensi che nelle dogane in Usa spesso il fentanyl è intercettato nascosto in cerotti».