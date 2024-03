Meloni: "Incredibile e vergognoso. Sui dossieraggi bisogna arrivare fino in fondo"

«Il punto è che bisogna arrivare fino in fondo. Quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Trento, rispondendo a chi le domandava se serve una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dei presunti dossieraggi. «Sta lavorando la commissione Antimafia che ha poteri di inchiesta e ora bisogna vedere dove riesce ad arrivare». La presidente del Consiglio, arrivata allo scalo "Caproni" del capoluogo trentino, è stata accolta dal presidente della provincia Maurizio Fugatti che l’attendava all’esterno del palazzo provinciale in piazza Dante. In merito ad una nuova commissione, Meloni ha detto, «per istituirla ci vuole qualche mese» aggiungendo, «abbiamo già una commissione che ci sta lavorando e bisogna farla lavorare nel miglior modo possibile».

«Uno Stato che vessa, che è visto come un nemico, che non collabora quando ti vede in difficoltà, è uno Stato di cui è più difficile fidarsi. È anche grazie ai principi della riforma fiscale se nel 2023 abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale», ha aggiunto. «Oggi sul Pnrr l’Italia è una nazione modello ed è una cosa di cui vado molto fiera».