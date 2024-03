Pitbull scappano dal cortile e azzannano passanti e cani

Due pitbull in fuga da un cortile di una casa di Medolago (Bergamo) hanno azzannato un uomo e una donna a spasso con i loro cani di piccola taglia, anch’essi azzannati. È avvenuto questa mattina: i due pedoni sono stati soccorsi dal 118, l’uomo - 76 anni - è stato trasferito in ospedale per dei controlli, mentre la donna - 38 anni - ha rifiutato le cure. Entrambi avevano lesioni e morsi alle braccia. Per ricostruire l’accaduto è intervenuta la polizia locale: i proprietari dei due pitbull rischiano ora una denuncia per lesioni personali.