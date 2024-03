Trovata la madre del bimbo abbandonato dopo il parto al supermercato a Milano

È una ragazza di 17 anni, denunciata per abbandono di minore assieme all’amica 19enne che l’ha aiutata a partorire e a liberarsi del piccolo. La maggiorenne, infatti, ha raccontato ai militari di aver assistito l’amica durante il parto avvenuto all’interno del bagno di un supermercato vicino casa. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, nonostante le urla sommesse della ragazza. Le due, sempre secondo il loro racconto, avrebbero ripulito la stanza in modo da non lasciare tracce evidenti e si sono allontanate con il fagotto di poco più di 3 chili.

Non voleva disfarsi del suo bambino per disinteresse, anzi la scelta di abbandonarlo davanti a un palazzo è stato il tentativo di offrirgli un futuro migliore. Ne sono convinti i carabinieri della compagnia Porta Magenta, che ieri hanno individuato la madre del neonato ritrovato lo scorso primo febbraio sul pianerottolo di una palazzina nella periferia sud-ovest di Milano, al civico 4 di via degli Apuli, nel quartiere Giambellino.

Il piano prevedeva di lasciarlo davanti a un particolare palazzo nel tentativo che venisse preso da persone di cui si fidavano ma il piccolo è stato trovato da un’altra famiglia che si è ben guardata dal chiamare i soccorsi. Per un caso del destino, infatti, la donna che lo ha raccolto non può avere figli e ha quindi accolto con stupore la comparsa del neonato. Per quattro giorni lo ha accudito con l’intenzione di adottarlo ma poi alla sua porta si è trovata la madre naturale e la sua amica 19enne: «Ci dispiace, era destinato ad altre persone, ci devi restituire il bambino». Stordita dall’ennesima svolta, la donna ha consegnato il fagotto che poco dopo è stato abbandonato nuovamente in via degli Apuli 4, finendo stavolta tra le braccia di Gamal Ghobrial, 53enne egiziano, che invece ha avvertito subito il 118 consentendo il trasporto alla clinica De Marchi.

«La 17enne ci ha confidato di essere riuscita a nascondere la gravidanza in famiglia e di non aver detto nulla per timore di ripercussioni - ha spiegato il capitano Nicola De Maio, di Porta Magenta - Il fidanzato, maggiorenne l’ha lasciata poco dopo aver saputo che aspettava un figlio e i famigliari non avrebbero accettato la nascita al di fuori del matrimonio». Così ha deciso di affidare il suo bambino alle cure di chi pensava avrebbe potuto avere gli strumenti giusti, l’ha adagiato sul pavimento con la lettera accanto: «La mamma è morta di parto. Io abito qui vicino ma non mi conoscete, non mi posso occupare di lui».