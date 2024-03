Il 75enne Enore Saccò trovato morto carbonizzato, 4 arresti per omicidio

Svolta nell’omicidio di Enore Saccò, il 75enne il cui cadavere è stato trovato carbonizzato il 16 febbraio scorso nella sua casa di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, durante un sopralluogo dei vigili del fuoco al termine di un incendio doloso che ha distrutto l’abitazione. I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Giuliana Rizza, hanno arrestato la notte scorsa 4 uomini accusati del delitto, che sarebbe avvenuto per ragioni economiche.

Ad accelerare le indagini è stato il contenuto di un’intercettazione telefonica che prefigurava l’ipotesi che la fidanzata di uno degli indagati - a conoscenza del coinvolgimento del gruppo nel delitto del pensionato - fosse a sua volta uccisa.

Da quanto emerso dalle indagini non ancora terminate e portate avanti per un mese dai militari del Nucleo Investigativo di Pavia e della compagnia di Stradella, l'omicidio è nato da un diverbio per ragioni economiche. Il 75enne, tipografo in pensione, era vedovo e viveva solo, benestante e proprietario di diversi immobili che gestiva talvolta in modo conflittuale con gli affittuari.