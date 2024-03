La 103enne fermata di notte in auto con la patente scaduta non si arrende: dalle amiche andrò in motorino

“Adesso uso la bici, ma voglio prendere un motorino, per non rinunciare alla mia indipendenza”. Non si arrende Giuseppina Molinari, 103 anni, che vive a Vigarano Pieve (Ferrara) e che non ha più la sua automobile dopo essere stata fermata di notte dai carabinieri con la patente scaduta.

Lei non si abbatte: per raggiungere le amiche si fa venti minuti di pedalata. “Ogni giorno ci troviamo per la partita a carte, non ci rinuncio”

