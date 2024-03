La strage infinta sul lavoro, muoiono altri quattro operai

Quattro lavoratori morti in altrettanti infortuni in servizio avvenuti in diverse parti d'Italia, più un quinto sulla cui morte sono in corso accertamenti, potendosi ipotizzare anche il malore: è il drammatico bilancio registrato nelle ultime ore, che porta ancora una volta alla ribalta nazionale il tema delle condizioni di lavoro, che troppo spesso non rispettano le regole sulla sicurezza.

Martedì 12 marzo sono morti due lavoratori, uno in Campania, a San Marco Evangelista nel Casertano, l'altro in Lombardia, a Carpenedolo nel Bresciano, oggi altri due, uno a Brindisi e l'altro a Trento. Nel Lazio, a San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone, un 60enne è caduto nel pomeriggio dal compattatore per la raccolta differenziata, ed è morto; l'autopsia stabilirà se il decesso è legato a situazioni lavorative o sia stato causato da un malore.

Se nel frusinate c'è qualche dubbio, non ve ne sono in relazione agli altri quattro episodi: si è trattato di infortuni fatali sul lavoro, da capire - e lo faranno le indagini della magistratura attivate in tutte e quattro le circostanze - se per errore del dipendente o per mancanza di dispositivi di sicurezza e colpe dunque dei datori di lavoro. A Carpenedolo (Brescia) un operaio di origini albanesi di 43 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto mentre era al lavoro in un cantiere per conto di una ditta esterna. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desenzano e i tecnici dell'Ats di Brescia. Nella serata di martedì, verso le 19, il 26enne napoletano Giuseppe Borrelli è invece rimasto incastrato e ucciso in un macchinario nell'azienda di San Marco Evangelista (Caserta) "Laminazione sottile", che produce laminati in alluminio; dai primi accertamenti effettuati dal commissariato di Maddaloni e dal personale dell'Asl di Caserta, sembra che il giovane lavorasse nell'azienda con contratti precari per conto di un'agenzia di somministrazione di lavoro (la Gi Group), con l'ultimo contratto firmato nel febbraio scorso; la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disponendo il sequestro della salma.