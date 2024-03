Manolo Portanova, la Corte federale della Figc ha sospeso il giudizio. Arriverà dopo la chiusura dell'iter penale

La Corte federale d’appello della Figc ha sospeso il giudizio su Manolo Portanova «sino alla formazione del giudicato in sede penale». Lo apprende l’ANSA. Il caso del calciatore della Reggiana, dopo una prima decisione sportiva che aveva decretato l'assenza di una norma specifica per giudicare, era tornato al vaglio della corte Figc in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia presso il Coni che il 19 gennaio aveva accolto «in parte» il ricorso della procura generale dello spot. Portanova lo scorso 6 dicembre 2022 è stato condannato penalmente in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.