Salvini alla Camera: "Folle dire che costruiremo un'opera che crollerà". Bonelli: "Progetto senza prove sismiche"

Piccolo episodio a margine: Salvini ha preso la parola per rispondere all’interrogazione successiva ma ha usato parte del tempo a disposizione per replicare a Bonelli. Il ministro è stato quindi richiamato dal presidente di turno Fabio Rampelli a rispettare il regolamento che non consente la contro replica del governo ai deputati interroganti. Le parole di Salvini hanno suscitato la protesta delle opposizioni. Il ministro ha quindi ironizzato: «C'è il campo largo nervoso oggi pomeriggio».

«La società Stretto di Messina nei giorni scorsi ha consegnato ai presidenti delle due Camere la relazione di aggiornamento relativa al Ponte sullo Stretto e la relativa documentazione di corredo approvata dal cda della società». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera , sottolineando quindi che «tutti i parlamentari potranno liberamente addentrarsi in questa documentazione riga per riga».

Bonelli: "Progetto sul Ponte dello Stretto senza prova sismica"

«Per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non è stata fatta alcuna prova sismica, né quella per il vento». A dirlo alla Camera durante il Question Time con il ministro dei Trasporti Salvini è il leader Avs Angelo Bonelli. «A pagina 47 della Relazione tecnico-scientifica sul Ponte c'è scritto che il Comitato scientifico dice che le prove del vento non sono state fatte. E il Consorzio Eurolink risponde che non sono state fatte per non perdere tempo. E a pagina 14 si dice che mancano le prove di zonizzazione microsismica. Volete costruire quest’opera nella zona più sismica d’Italia senza fare queste prove? Lei è spregiudicato».