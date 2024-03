Fugge dalla polizia vicino Roma su uno scooter rubato, si schianta contro un'auto e muore

E’ terminato in tragedia un inseguimento in pieno giorno per le strade di Nettuno, sul litorale vicino Roma. Un cittadino bulgaro di 49 anni a bordo di uno scooter rubato assieme al figlio dodicenne è scappato all’alt della polizia.

Durante la fuga non ha rispettato uno stop e si è schiantato contro un’auto che passava proprio in quel momento: l’impatto, inevitabile, è stato violentissimo. L'uomo è stato sbalzato dalla sella del veicolo finendo violentemente contro un muro.

All’arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Soccorso in gravi condizioni il figlio dodicenne. E’ stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Anzio che si stanno occupando dei rilievi. Gli investigatori stanno anche ascoltando diversi testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.

Tutto è cominciato intorno alle 14 via Pietro Comastri quando lo scooter con a bordo padre e figlio non si è fermato all’alt di una volante del commissariato di Anzio. Così è scattato l'inseguimento ad alta velocità per alcune strade abbastanza frequentate di giorno.