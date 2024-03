Meteo, in attesa della primavera il weekend regala ancora instabilità con nuvole e pioggia

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio addensamenti irregolari su Piemonte, Liguria e Triveneto. In serata nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori ma senza fenomeni associati.

Un promontorio anticiclonico si estende tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale portando condizioni di tempo più asciutto anche in Italia. Nei prossimi giorni però la sua copertura verrà un pò meno consentendo il transito di molta nuvolosità da Nord a Sud. Nel corso del weekend poi ecco una blanda saccatura scorrere sulla nostra Penisola portando un aumento dell’instabilità con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane sui settori interni. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana mostrano un anticiclone poco convinto ed un vivace flusso atlantico che potrebbe inviare qualche perturbazione verso l’Italia. Primavera che proseguirà dunque mostrando il suo lato piovoso.

AL CENTRO Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito sui versanti Adriatici, tempo invariato altrove. In serata attesa nuvolosità irregolare tra Toscana e Umbria, in estensione sul Lazio nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio isolata instabilità tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo, salvo un aumento atteso sulle regioni di nord-ovest. Massime stazionarie o in aumento al centro-sud ed in lieve diminuzione al nord.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge attese solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte isolati fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri.