Papa Francesco: quando ero in ospedale qualcuno sperava in un conclave, ma non ho mai pensato alle dimissioni

«Quando in Vaticano arrivò la prima dose, io mi prenotai subito e poi feci anche i richiami e, grazie a Dio, non fui mai contagiato». Lo afferma Papa Francesco in «Life - la mia storia nella Storia» la sua autobiografia scritta con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amico personale. Il Pontefice, si legge nel volume - in uscita il 19 marzo per Harper-Collins e di cui Il Corriere della Sera è il primo quotidiano al mondo a poterne anticipare degli stralci - non ha mai contratto il Covid ma è stato ricoverato in ospedale più volte per altri motivi.

Bergoglio ha quindi notato, durante i suoi ricoveri, «qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo conclave. State tranquilli, è umano, non c'è da scandalizzarsi! Quando il Papa è in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c'è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali», afferma Francesco. «Per fortuna - continua - nonostante i momenti di difficoltà, non ho mai pensato alle dimissioni».