Si corsparge d'acqua e si lancia nel fuoco per salvare un'anziana. Carabiniere resta intossicato

Si è cosparso vestiti e corpo di acqua e si è lanciato nel fuoco. Così un carabiniere a Cercola, nel Napoletano, ha salvato una donna anziana che non poteva muoversi. Il fatto è accaduto ieri all’una di notte nei pressi di via Leonardo da Vinci. A circa 500 metri da una pattuglia dell’Arma, al civico 4, fiamme e fumo nero si sono levati da una abitazione, probabilmente un rogo scaturito da un corto circuito di un elettrodomestico. Dalla casa fuggono una donna di 37 anni e il figlio, ma sono terrorizzati perchè dentro c'è una ottantottenne a letto che non è in grado di camminare. Il vice brigadiere non perde tempo, si leva il berretto, si 'innaffià con acqua e si precipita nell’appartamento ormai invaso dalle fiamme, mentre il luogotenente chiama i vigili del fuoco e assiste madre e figlio.

Il vice brigadiere trova l’anziana a letto immobile con gli occhi spalancati, la prende in braccio e la porta in salvo, in stato di shock. Arrivano anche i vigili del fuoco e il rogo viene domato. Le due donne e il figlio di una di loro stanno bene, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale del Mare per accertamenti . Il vice brigadiere è stato accolto nella clinica Villa Betania per difficoltà respiratorie dovute all’inalazione dei fumi.