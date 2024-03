Wwf, la lontra è tornata sulle Alpi e in Centroitalia

E’ tornata la lontra sull'arco alpino italiano, in regioni dalle quali era scomparsa per decenni, come Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria. Al centro è ricomparsa nel Lazio e nelle Marche. Questa presenza si aggiunge alla popolazione meridionale, che si è mantenuta vitale nel tempo, localizzata in Campania e Basilicata oltre che in Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise.

La stima attuale della popolazione di lontra in Italia si mantiene sui 800-1.000 individui, un numero comunque ancora ben al di sotto del limite vitale minimo di 4.000-5.000. A svelarlo è il Progetto Lontra promosso e finanziato dal WWF Italia, in collaborazione con l’Università del Molise. Il team ha setacciato, per circa 18 mesi di indagini, centinaia di chilometri lungo 35 bacini idrografici del Paese, tra cui Po, Tevere, Tagliamento, Adige, Isonzo, Magra, Arno, Ombrone, Liri-Garigliano, in cerca delle tracce di presenza e in particolare dei cosiddetti spraint (gli escrementi), caratteristici della specie, e monitorando le immagini delle videotrappole.