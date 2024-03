"Sono il braccio destro di Putin". Badante ubriaca picchia e terrorizza anziano invalido

Ha vessato per più di un anno un anziano invalido, con violenze e minacce, dicendogli persino che era «il braccio destro di Putin». E l’ottantunenne invalido non l’aveva mai denunciata, nemmeno quando gli rubava denaro, per paura di non essere creduto, per non dare fastidio ai parenti, per vergogna.

Solo una richiesta di aiuto alla figlia dopo essersi ferito per difendersi da un lancio di piatti in faccia lo ha salvato. Accade a Portici, nel Napoletano, dove una pattuglia dei carabinieri, allertata dalla centrale operativa dopo che al 112 era arrivata la chiamata della figlia della vittima, ha soccorso un uomo invalido al 100% e su una sedia a rotelle.

Avrebbe dovuto prendersi cura di lui una badante russa di 48 anni. Invece i militari dell’Arma, quando sono arrivati, l’hanno sentita urlare in russo, e, una volta entrati nell’appartamento, la cui porta era socchiusa, l’hanno trovata palesemente ubriaca intenta a spazzare cocci in ceramica di piatti dal pavimento. In una piccola stanza sulla destra del corridoio l’anziano, a letto, ferito a un polso perchè aveva protetto la faccia dai piatti. La donna, anche in presenza dei carabinieri, urlava, e prima di essere allontanata ha gettato contro l’ottantunenne una banconota da 20 euro in segno di spregio.