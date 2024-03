Tragedia sull'A1, uccisa da una gomma sganciatasi da un'auto e piombata sulla carreggiata opposta

L’ha uccisa uno pneumatico che a causa di un incidente si è staccato da un’auto ed è rimbalzato sulla carreggiata opposta: è accaduto durante la notte lungo l'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni al km 598, al confine tra le province di Frosinone e Roma. La vittima è una giovane donna e sei sono le auto coinvolte in due incidenti distinti ma concatenati. In base alla ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Frosinone intervenuti, un’auto che viaggiava verso Sud ha improvvisamente perso lo pneumatico posteriore sinistro: è finito su un’altra vettura che viaggiava nella stessa direzione, danneggiandola e mandandola fuori strada.

Poi la gomma ha saltato lo spartitraffico andando a colpire con violenza il parabrezza di una Lancia Y e poi un’altra vettura ancora: entrambe viaggiavano in direzione di Roma. Ne è nato un secondo incidente.Sei in tutto i feriti di cui uno è deceduto nel corso della notte: si tratta della giovane donna che viaggiava in compagnia di un’amica. Sul posto sono intervenuti con la Stradale anche i vigili del fuoco e quattro ambulanze, oltre ai mezzi di soccorso di Autostrade per l’Italia che hanno rimesso in sicurezza l'asfalto.