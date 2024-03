Trova 600 euro al bancomat e li consegna alla polizia, era la pensione di un 67enne

Una giovane insegnante di educazione fisica di 26 anni, originaria di Benevento e residente a Torino, ha dimostrato un notevole senso di responsabilità e onestà trovando 600 euro in contanti che rano da poco stati erogati da un postamat.

Intuendo che il denaro apparteneva a un anziano romeno di 67 anni che per distrazione aveva lasciato lo sportello prima di ritirare la somma, la donna ha deciso di consegnarlo al commissariato San Donato anziché andare via e tenerlo per sé.

Questo "raro" gesto ha suscitato grande ammirazione, tanto che l'uomo, una volta recuperata la sua pensione, ha voluto offrire una ricompensa di 50 euro alla giovane, la quale però ha espresso il desiderio di donarli in beneficenza.