Assegno di Inclusione (ADI): consulta il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024

Per chi, invece, presenta la domanda di Assegno di Inclusione (ADI) entro febbraio 2024 , con Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto nello stesso mese, il primo pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria, sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

A partire dalle domande presentate da febbraio, infatti, i pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

Per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria e Patto di attivazione sottoscritto, il primo pagamento è disposto come segue:

Si ricorda che a partire dai rinnovi di marzo verrà preso a riferimento l’ISEE 2024.

Pertanto, nel caso in cui la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2024 non sia presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di ADI verrà posta nello stato “sospesa”, in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024.

Appena disponibile l’ISEE 2024, le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa” verranno recuperate, e, comunque, il recupero sarà garantito con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive.