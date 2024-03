Sono state sequestrate su disposizione del pm di turno, in vista dell’autopsia, le salme dei due giovani trovati morti in un garage a Napoli, probabilmente uccisi da esalazioni di ossido di carbonio. Lui, Vincenzo Nocerino di 24 anni, studente universitario, viveva con i familiari nel palazzo di prima traversa Fosso del Lupo dove è avvenuta la tragedia; della giovane, studentessa di nazionalità straniera, ventenne, non è stata ancora resa nota l’identità.