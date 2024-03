Fidanzati uccisi dalle esalazioni del gas di scarico della loro auto, ecco chi erano Vincenzo Nocerino e Vida Shahvalad

Due giovani fidanzati, Vincenzo Nocerino e Vida Shahvalad, sono stati trovati morti in un piccolo garage a Napoli. Si ipotizza che siano stati soffocati dalle esalazioni dei gas di scarico della loro automobile, che avevano lasciato accesa presumibilmente per scaldarsi. Vincenzo, 24 anni, lavorava come webdesigner e aiutava il padre nella pizzeria di famiglia, mentre Vida era una studentessa universitaria iraniana che frequentava le lezioni a Napoli. La coppia aveva deciso di trattenersi nel garage senza areazione, dove la loro Fiat Panda rossa è stata trovata ancora accesa quando sono arrivati i soccorsi.