Sedicenne accoltellata dall'amica ad Arezzo durante lo "struscio" della domenica tra centinaia di passanti

In una lite tra ragazze giovanissime nel centro di Arezzo, una minorenne è rimasta accoltellata. E’ successo intorno alle 17.30 in Corso Italia durante il classico struscio della domenica, tra centinaia di passanti.

Stando alle prime ricostruzioni due 16enni, una italiana e una sudamericana, avrebbero litigato per futili motivi e ad un certo punto una ha tirato fuori un coltello colpendo l’altra. E’ stato chiamato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato in codice giallo la ferita in ospedale. Sono già state avviate le indagini delle forze dell’ordine, anche attraverso la visione delle telecamere, per ricostruire la vicenda.