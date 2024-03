Trova 1200 euro in strada e li consegna alla polizia: li aveva persi una mamma da sola con 4 figli

Cammina per strada e trova a terra un portafoglio da donna con dentro 1200 euro, un paio di orecchini e cinque tessere sanitarie, quattro delle quali appartenenti a dei bambini che portano lo stesso cognome. L'episodio è accaduto in provincia di Bergamo e riguarda una donna che ha trovato questo portafoglio a terra. Senza esitazioni ha contattato la polizia per restituire denaro e documenti alla proprietaria che dalle indagini condotte è una donna che da sola cresce ben quattro figli.

Una storia a lieto fine che ha portato alla restituzione del denaro grazie all'onestà della donna che ha ritrovato il portafoglio e alle indagini condotte dalla polizia.