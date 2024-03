Appartamento acquistato a Montecarlo, chiesti 8 anni per Gianfranco Fini e 9 per la compagna Elisabetta Tulliani

La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, imputato nel processo legato all’acquisto di un appartamento a Montecarlo. Chiesti 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani. Il pm ha inoltre sollecitato una condanna a 10 anni per Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio. "Era scontato che la pubblica accusa chiedesse la condanna, continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi", afferma Fini.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto l'assoluzione per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, nell’ambito del processo legato alla compravendita di un appartamento a Montecarlo avvenuta nel 2008. La parte civile si è, invece, associata alle richieste di condanna avanzate dalla Procura. La prossima udienza è stata fissata al 18 aprile data in cui potrebbe arrivare la sentenza.