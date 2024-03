Investì e uccise il 15enne Giovanni Zanier, 2 anni e 6 mesi alla soldatessa Usa Julia Bravo

Giovanni Zanier stava tornando a casa a piedi, lungo una pista ciclabile a Porcia. Aveva soltanto 15 anni e quella notte, tra il 20 e il 21 agosto del 2022, era stato in discoteca. Aveva avuto il permesso dei genitori di recarsi in un locale della prima periferia cittadina, dove d’estate si balla nel giardino. Assieme all’indicazione dell’orario di ritorno, gli era stata data un’unica prescrizione, ma inderogabile: il rientro a piedi, vietato accettare passaggi da chicchessia.

Una precauzione vana. Poche ore dopo, il ragazzo venne investito e ucciso mentre stava camminando lungo la ciclopedonale. Un percorso protetto, con tanto di cordolo che separa dalla corsia per le auto. Ma non ci fu scampo di fronte a quell'automobile impazzita che lo centrò in pieno all’altezza di una rotatoria.

Con il 15enne c'era anche un amico, che camminava vicino a lui conducendo una bici a mano: nell’impatto venne sfiorato e rimase illeso. Oggi il Tribunale di Pordenone ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione la soldatessa americana di 21 anni, Julia Bravo, in servizio alla Base Usaf di Aviano, che quella notte si trovava alla guida della vettura. La pena è stata sospesa.