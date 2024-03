Nuovo video sul carabiniere di Modena, schiaffo a un fermato

Un altro video dove un uomo a Modena, prima di entrare nell’auto di servizio probabilmente per essere portato in caserma, viene colpito con uno schiaffo da un carabiniere. Il militare sembrerebbe lo stesso che il 13 marzo è stato ripreso da un altro filmato, mentre in circostanza simile colpiva un fermato.

Anche il secondo è stato condiviso sul gruppo "Welcome to Favelas". Non è chiaro a quando risalgano le immagini. Dopo l’episodio del 13 il carabiniere e il collega di pattuglia sono stati trasferiti ad altro incarico non operativo e l’Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sui video che riprendono parti di interventi.

Carabinieri: avviato un rigoroso esame sulle responsabilità del militare

«Nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari». Lo afferma il Comando generale dei carabinieri dopo la pubblicazione di un nuovo video in cui un uomo fermato da una pattuglia viene colpito da uno schiaffo da parte dello stesso carabiniere di Modena già precedentemente filmato in una simile circostanza. Della vicenda il comando generale ne è venuto a conoscenza «solo ora» e il video risale ad un anno fa. «Anche in questo caso - prosegue l’Arma - appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all’autorità giudiziaria».