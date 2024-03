Teramo, una catena d'acciaio tesa tra due alberi: così è morto il motociclista 25enne Damiano Bufo

Avrebbe trovato di fronte a sé una catena di ferro, fissata tra due alberi a sbarrare il sentiero, Damiano Bufo, residente a Pineto, il venticinquenne morto ieri nel Teramano mentre stava facendo motocross con gli amici nelle campagne tra Bisenti e Castiglione Messer Raimondo.

E’ quanto si legge oggi sui quotidiani Il Centro e Il Messaggero, in riferimento a indagini dei Carabinieri che hanno sequestrato la catena e la moto. Damiano Bufo, originario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e residente a Pineto (Teramo), indossava il casco ed era in sella alla sua moto, su una strada sterrata in contrada San Nicola di Bisenti, quando, secondo quanto finora ricostruito, sarebbe finito con il collo contro la catena, posta probabilmente a delimitare un’area.

Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati - un’ambulanza del 118 arrivata da Bisenti e l'eliambulanza partita da Pescara - per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri della compagnia di Giulianova (Teramo).