Orrore in casa a Torino, resta incinta del padre a 13 anni. L'uomo è stato arrestato, indagata anche la madre perchè sapeva

Una storia di orribile violenza e abusi avvenuta in casa. Una ragazzina di 13 anni resta incinta e si reca in ospedale ricoverata al settimo mese di gravidanza. Viene però raggiunta dal padre e viene violentata da quest'ultimo che, si scoprir essere, anch'egli il papà del bambino.

L'orrore accade in provincia di Torino dove un uomo di nazionalità filippina (arrestato dopo aver abusato della figlia in ospedale e registrato da delle telecamere nascoste) è finito sotto processo per violenza sessuale insieme alla moglie: secondo i magistrati la donna sapeva degli abusi commessi sulla figlia.

La terribile storia è stata raccontata dal Corriere della Sera: la ragazzina arriva al Sant'Anna accompagnata dalla mamma, è incinta ma ai medici parla in maniera confusa dicendo che il papà del bambino è un compagno di scuola, o forse qualcuno conosciuto sui social. Viene ricoverata, ma nella notte (siamo nell'estate del 2023) il padre si presenta in ospedale e la costringe nuovamente ad un rapporto sessuale. Da qui la verità con l'uomo, un 45enne filippino, che si è scoperto violentasse la figlia da tempo oltre a maltrattare la moglie e gli altri figli.