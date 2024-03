Torna l'ora legale. Quando scatta, cosa cambia, i vantaggi e gli svantaggi

Ancora pochi giorni ed arriva ufficialmente la primavera. Questa è l'ultima domenica d'inverno, poi da giovedì si entra nella nuova stagione. Ma il pensiero di tanti è già proiettato a quello che sarà il cambio dell'ora. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora e le due di notte diventeranno le tre. Come ogni anno questo passaggio viene applicato nella notte tra sabato e domenica dell'ultima di marzo che quest'anno è il 30-31 e che corrisponde alla festività della Pasqua.

Quanto dura

Saremo in regime di ora legale dalla fine di marzo alla fine di ottobre. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre: sette mesi. Poi dovremo tornare all'ora solare spostando le lancette indietro di un'ora potendo dormire un'ora in più

I vantaggi

Grazie all’ora legale si risparmia energia elettrica, poichè si beneficia a lungo delle ore di luce della giornata, rendendo quindi superflua la luce artificiale nelle abitazioni e nei negozi. Secondo 3BMeteo, il cambio dell’ora ha permesso di risparmiare 6 miliardi di kilowattora in 6 anni: una quantità sufficiente per il fabbisogno energetico di un milione di famiglie. Si tratta di 900 milioni di euro in meno per gli italiani.