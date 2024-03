Video porno falsi con il volto di Giorgia Meloni, chiesta la deposizione della premier

L’udienza davanti alla giudice Monia Adami è stata fissata per il 2 luglio alle 13. La Meloni figura nell’elenco dei testimoni del pubblico ministero. I due imputati di Sassari, 73 anni il padre, 40 il figlio, devono rispondere di diffamazione nei confronti di Meloni, che all’epoca non era presidente del Consiglio e che aveva sporto denuncia , dopo che alcuni suoi collaboratori si erano resi conto della diffusione dei video 'deep fakè. Nel procedimento aperto lo scorso ottobre, la premier si è costituita parte civile con l’avvocata Maria Giulia Marongiu, che ha chiesto un risarcimento danni di 100 mila euro .

La testimonianza in tribunale a Sassari della premier Giorgia Meloni , come parte offesa, è stata richiesta in un procedimento per diffamazione a carico di due uomini, padre e figlio, accusati di aver pubblicato nel 2020, su un sito statunitense, video porno manipolati con il volto della leader FdI al posto di quello delle attrici .

Se sarà riconosciuta dalla giudice, la somma sarà destinata al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di violenza, istituito presso il ministero dell’Interno. Nell’udienza di stamane l’avvocato dei due imputati, Maurizio Serra, si è opposto alla richiesta della legale di Meloni di non sentire la sua assistita in tribunale. Secondo la difesa, invece, la testimonianza della presidente del Consiglio è necessaria, e la giudice l’ha disposta, concordandone con la parte offesa la data.

Le indagini erano state svolte dalla Polizia postale che era risalita ai due uomini dal nickname usato sul sito Internet e poi dall’utenza telefonica da cui erano stati diffusi i video falsi. La casa del quarantenne era stata perquisita.

Secondo l’accusa, i filmati hard erano stati modificati attraverso software grafici. Per il padre, il difensore ha presentato istanza di messa alla prova e la giudice deciderà in un’udienza fissata per lunedì prossimo. Il figlio, invece, sarà giudicato con il rito ordinario.