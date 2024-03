Schiaffi a due fermati, disposto il trasferimento per 2 ufficiali dei carabinieri di Modena

Saranno trasferiti in un’altra sede il comandante della compagnia dei Carabinieri e il comandante del nucleo operativo radiomobile di Modena, i due ufficiali da cui dipende il militare sotto inchiesta per aver picchiato - in due distinte occasioni a distanza di un anno l’una dall’altra - due fermati.

Il trasferimento, secondo quanto si apprende dal Comando generale, è stato disposto per garantire una maggiore trasparenza amministrativa, ripristinare la serenità nel reparto e per tutelare al meglio gli interessi degli stessi ufficiali. Il trasferimento non è immediato ma scatterà nelle prossime settimane.