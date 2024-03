Allerta dengue in Italia, più sorveglianza e bonifiche: caso sospetto a Busto Arsizio (Varese)

E’ allerta Dengue in Italia. Il numero record di casi in Brasile, 2 milioni nel solo 2024, ha fatto alzare il livello di attenzione da parte del ministero della Salute, che in una circolare inviata alle Regioni chiede più sorveglianza, bonifiche e formazione del personale sanitario contro il virus, fornendo indicazioni anche ai cittadini.

Nel documento il ministero indica che si dovranno predisporre in Italia misure di monitoraggio della Dengue, individuando tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, prevedendo controlli anche nelle donazioni di sangue.

«Abbiamo la massima attenzione, però per il momento siamo tranquilli - ha rassicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Detto questo, non abbassiamo la guardia su questo specifico aspetto». Per Schillaci «la pandemia c'è stata e purtroppo ci sarà probabilmente qualche altro evento pandemico, ma speriamo non a breve».

Le nuove indicazioni sulla Dengue sono fornite dal ministero alla luce dell’aumento dei casi al momento particolarmente grave nelle Regioni delle Americhe, in vista dell’avvicinarsi della stagione di maggiore maggiore circolazione della zanzara tigre. Ad essere colpito è soprattutto il Brasile, dove nel 2024 è stata superata la soglia dei 2 milioni di casi, un record storico. I decessi confermati sono 682 e altri 1042 sono in fase di indagine. Secondo le autorità, il Brasile non ha registrato un numero così elevato di casi in un solo anno da più di un ventennio.