Bimbo di 16 mesi ingerisce droga: trasportato in elisoccorso in ospedale

Potrebbe aver ingerito della droga il bimbo di quasi due anni residente in un paesino del Foggiano e ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia. Il piccolo, di sedici mesi, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto accertato dai carabinieri, ieri sera nell’abitazione della coppia il bambino avrebbe accusato un malore ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale del capoluogo dove è stato sottoposto ad alcuni esami da cui sarebbe emerso che il piccolo avrebbe ingerito o inalato della sostanza stupefacente.