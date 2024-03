Minaccia di suicidarsi a scuola dopo una verifica, 14enne salvata da un poliziotto

Una studentessa di 14 anni, dopo aver consegnato la verifica alla professoressa, è uscita dalla classe ed ha tentato il suicidio minacciando di lanciarsi dal cornicione della scala antincendio della scuola. Non è riuscita a mettere in atto il gesto grazie all’intervento e alla mediazione di un poliziotto. E’ accaduto nei giorni scorsi - ma la notizia è stata diffusa oggi dalla polizia - in una località del nord Barese. A quanto si apprende, l’adolescente, dopo aver consegnato il compito in classe, con il pretesto di dover andare in bagno, è uscita dall’aula. Trascorsi diversi minuti dal suo allontanamento, la docente si è insospettita ed ha allertato gli assistenti scolastici che hanno trovato la ragazza in bilico su un cornicione. E’ stata quindi chiamata la polizia. Il capopattuglia, che si è tolto il cinturone e la giubba della divisa per attenuare lo stato di agitazione della ragazza, ha raccolto lo sfogo della 14enne e si è aperto con lei raccontandole dei figli coetanei, quindi è riuscito a far breccia nella studentessa. Al termine del dialogo, la ragazza ha teso la mano al poliziotto che l’ha portata in salvo.