E' morto il generale Inzerilli, fu a capo di Gladio

E’ morto a 90 anni il generale di Corpo d’armata Paolo Inzerilli, capo di Stato Maggiore dei servizi segreti militari-Sismi dal 1989 al 1991. Inzerilli guidò Gladio dal 1974 al 1986 e fu capo dell’Ufficio Nazionale di Sicurezza dal 1987 al 1989. Lo rende noto sul suo sito l'Associazione Stay Behind, di cui Inzerilli è stato anche presidente tra il 1996 e il 1998, e che lo ricorda come «una figura di spicco nel panorama dei servizi segreti italiani e un valoroso ufficiale degli Alpini».

"Con grande tristezza, l’Associazione Stay Behind annuncia la scomparsa del generale Paolo Inzerilli, figura di spicco nel panorama dei servizi segreti italiani e un valoroso ufficiale degli Alpini», ricorda l’associazione. (ANSA). Alla guida dal 1974 al 1986,ricoprì ruolo di ufficiale nel Sismi