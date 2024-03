Non parte un treno su 3, disagi per lo sciopero. Quasi 2 ore di ritardo per un convoglio diretto a Sibari

Giornata di disagi per i passeggeri per lo sciopero del personale ferroviario indetto dalle sigle autonome (Cub Trasporti, Sgb e Usb) dalle 21 di ieri (sabato 23 marzo) alle 21 di oggi (domenica 24 marzo). Nessuna azione di "raffreddamento" della protesta è arrivata dal governo.

In attesa delle cifre ufficiali dai sindacati e dalle aziende i cartelloni delle stazioni intanto confermano i disagi per chi ha dovuto scegliere i treni per spostarsi con una media di un convoglio cancellato ogni 3 in partenza o in arrivo.

Un’altra giornata di passione dunque per chi si sposta in treno e i viaggiatori che non hanno neanche potuto usufruire delle fasce di garanzia previste per legge, come quella che protegge i pendolari, perchè l’agitazione si è svolta di domenica.

Tutte le imprese ferroviarie sono state interessate allo stop: da Trenitalia a Italo fino a Trenord. Trenord ha fatto infatti sapere di aver garantito collegamenti su ogni linea, nonostante le varie corse cancellate.