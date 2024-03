Si schianta con l'auto, morto il 29enne Luigi Chetta a Torricella (Taranto)

Un giovane di 29 anni, Luigi Chetta, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 129 che da Sava conduce a Torricella (Taranto). La vittima era alla guida di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sfondando un muro di tufi.

Il violento impatto, all’altezza di una pista di go-kart, non ha lasciato scampo al conducente. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 intervenuti poco dopo hanno tentato invano di rianimare il 29enne, originario di Torricella. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.