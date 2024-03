Strage di Mosca, i terroristi Isis si filmano mentre uccidono. E uno grida "Allahu akbar"

Lo Stato Islamico ha pubblicato nuovi video dell'attacco alla sala concerti Crocus City di Mosca: nelle immagini si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l'atrio della sala concerti, gli sparano a bruciapelo, tagliano la gola a una persona già a terra, uccidono decine di persone.

Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di "ucciderli e non avere pietà". I video sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa Amaq.

'Allahu akbar' dice chiaramente uno dei terroristi dell'Isis nel video. La frase è pronunciata - ma non gridata, come in altri attentati dello Stato Islamico - a

circa metà del filmato ed è l'unica dichiarazione in arabo, mentre il resto delle dichiarazioni è in lingua non araba.

Il presidente tagiko Emomali Rahmon ha telefonato al presidente russo Vladimir Putin per esprimere le condoglianze dopo l'attacco terroristico al Crocus City Hall. Alcuni dei 4 arrestati sospettati dell'attentato avevano passaporti tagiki. "Durante la telefonata, Vladimir Putin ed Emomali Rahmon - afferma il servizio stampa del Cremlino come riporta Interfax - hanno sottolineato che i servizi di sicurezza e le agenzie competenti della Russia e del Tagikistan stanno lavorando a stretto contatto per contrastare il terrorismo e che questo lavoro sarà intensificato".