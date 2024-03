Troppe liti tra gli ospiti: chiude la mensa della Caritas

Troppe liti tra gli indigenti: a Piacenza chiude, temporaneamente, la mensa Caritas che ogni giorno offre un pranzo e una cena a circa 100 persone. Lo riferisce oggi il quotidiano 'Libertà' intervistando il direttore della struttura Mario Idda, che parla di «ennesimo episodio di violenza» e spiega che «lo stop è motivato da una richiesta di aiuto prima che accadano fatti più gravi».

L’ultimo degli episodi è avvenuto venerdì sera nel cortile interno della mensa, che si trova in centro storico a Piacenza, e ha avuto come protagonisti due uomini in attesa di entrare e consumare la cena, che hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni. Sul posto sono intervenute due volanti ed altrettante ambulanze, i contendenti sono stati medicati per contusioni e ferite per fortuna non gravi.

Il direttore ha quindi deciso di interrompere il servizio, spiegando con un cartello esposto sulla porta d’ingresso che «non riuscendo più a garantire la sicurezza di ospiti e volontari, la mensa della fraternità resterà chiusa fino a data da destinarsi