Uccide con cinque colpi di fucile un cane che correva nei campi: denunciato un 64enne in provincia di Padova

Un uomo di 64 anni di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, è stato denunciato per aver ucciso con cinque colpi di fucile un giovane pastore australiano di un anno mentre l'animale correva liberamente nei campi. Lo riferisce Il Resto del Carlino.

L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, è stato scoperto dai carabinieri forestali in seguito alla segnalazione di passanti che avevano udito spari provenire da un campo agricolo vicino a una ciclabile lungo il Canale Bisatto.

Dopo aver localizzato la carcassa dell'animale, i militari hanno perquisito l'abitazione di un agricoltore locale, trovando e sequestrando l'arma utilizzata, un fucile da caccia calibro 12, che il proprietario ha riconosciuto di aver impiegato per l'uccisione del cane.

La carcassa dell'animale è stata presa in custodia per gli accertamenti necroscopici, i quali hanno confermato i fori da arma da fuoco, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria