La procura di Milano: "Daniela Santanchè sapeva della truffa sulla Cig". Ascoltati i dipendenti

In particolare, come si legge nell’atto di chiusura delle indagini dell’aggiunto Pedio e dei pm Gravina e Luzi, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, oltre 36mila euro «a vantaggio della Visibilia Editore», per sette dipendenti, e quasi 90mila euro a favore della Concessionaria su sei lavoratori.

Non solo in quel periodo, dal «31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022», ad amministrare Visibilia Editore e Concessionaria, ossia a prendere le decisioni, erano Daniela Santanchè e il compagno Dimitri Kunz, ma entrambi, assieme a Paolo Concordia, «collaboratore esterno», sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto "indebitamente" la cassa integrazione in deroga «a sostegno delle imprese colpite dagli effetti» della pandemia Covid.

A Santanchè, così come agli altri due indagati (per le società c'è la responsabilità amministrativa degli enti), viene contestato di aver «dichiarato falsamente» che quei dipendenti fossero in cassa «a zero ore», quando invece svolgevano le "proprie mansioni» in «smart working», come Federica Bottiglione, l’ex manager che con la denuncia ha fatto scattare le indagini.

La senatrice di Fdi, per i pm, sarebbe stata a conoscenza anche delle integrazioni che venivano date per compensare le minori entrate della Cig rispetto a quelle dello stipendio pieno: una «differenza», scrivono i pm, che sarebbe stata corrisposta con «finti rimborsi per "note spese" e "spese di viaggio" annotate nel Libro Giornale delle società e omesse nel Libro Unico del Lavoro (sezione buste paga)».

Rimborsi fittizi che sarebbero stati effettuati tramite «bonifici». Il fine era sempre «occultare» la «attività effettivamente prestata». In più, ai tre viene contestato, nei casi «di cassa integrazione dei giornalisti», di aver fatto «risultare nel Libro Unico del Lavoro, la retribuzione decurtata delle giornate indicate dall’azienda come sospese», ovvero sei giorni al mese, mentre invece erano «occupati a tempo pieno».