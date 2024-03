Baronissi, approfitta delle celebrazioni del Venerdì Santo per derubare i frati

Erano in corso le celebrazioni del Venerdì Santo quando qualcuno si è introdotto nel convento della Santissima Trinità dei Frati Minori di Baronissi, nel Salernitano, ha raggiunto le stanze dei frati e ha portato via il denaro, la cui quantificazione è in corso. Il 'colpo' è stato messo a segno nella serata di ieri quando chi è entrato in azione - secondo una prima ipotesi tre persone - ha approfittato che i religiosi fossero impegnati in chiesa per rubare i soldi all’interno delle celle di alcuni frati. A lanciare l’allarme è stato uno dei frati e, in breve tempo, la notizia è arrivata anche in chiesa dove erano ancora in corso le celebrazioni che precedono la Pasqua. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, esprime «tanta amarezza per il furto perpetrato ieri sera». «Esprimiamo - aggiunge - ferma condanna per l’ignobile gesto, soprattutto per il momento in cui è avvenuto il furto. Un gesto deplorevole, che lascia davvero sgomenti. Confermiamo affettuosa vicinanza ai 'nostri' frati».