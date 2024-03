Contrabbando di petrolio, un italiano arrestato in Grecia

Un cittadino italiano è stato arrestato dalla polizia greca a Varkiza, sulla costa ateniese. Lo scrive Kathimerini. L’uomo, la cui identità non viene rivelata, era oggetto di un mandato di cattura per il suo coinvolgimento in un’organizzazione criminale di carattere transnazionale con sede in un Paese dell’America Latina. In particolare, secondo il "Red notice" emesso dall’Interpol e secondo informazioni provenienti da autorità straniere, l’uomo era un membro di spicco dell’organizzazione, attiva nel contrabbando di prodotti petroliferi a livello internazionale. Secondo l’annuncio della polizia, l’organizzazione in questione, in qualità di proprietaria di navi cisterna, sotto la copertura di compagnie di navigazione legittime, caricava prodotti petroliferi dai porti dell’America Latina e se ne appropriava durante il trasporto, con una serie di stratagemmi.

In particolare, si procuravano dispositivi di identificazione satellitare da navi dismesse nei porti asiatici, li posizionavano sulle loro petroliere e li disattivavano durante il trasporto, riuscendo a ingannare i noleggiatori. Si stima che i guadagni dell’organizzazione superino i 21 miliardi di dollari. L’arrestato, che secondo le informazioni conduceva una vita nel lusso in Grecia, è stato portato alla procura competente.