Spagna, i tifosi avversari gli urlano “negro”: giocatore reagisce e viene espulso. I compagni abbandonano il campo per protesta

I tifosi avversari rivolgono insulti razzisti al portiere che, dopo un diverbio con questi, riceve il rosso e lascia il campo; a quel punto i compagni decidono di raggiungerlo negli spogliatoi e non fanno più rientro in campo. E' successo in Spagna nell’incontro tra Sestao River e Rayo Majadahonda in Primera Rfef, equivalente alla Serie C italiana. La notizia è nelle prime pagine dei principali siti sportivi in Spagna, dove il razzismo negli stadi è un tema caldo grazie anche alla campagna di denuncia lanciata dal campione del Real Madrid Vinicius, spesso oggetto di insulti legati al colore della pelle.

I tifosi del Sestao hanno iniziato ad insultare l’estremo difensore del Rayo, chiamandolo «negro», dopo che questi aveva subito un gol. Il giocatore di origini senegalesi ha risposto agli insulti e si è avvicinato a loro. Ma l’arbitro lo ha espulso mandandolo negli spogliatoi. I compagni però lo hanno seguito e deciso di non voler più giocare. «Non erano uno o due, ma una parte dello stadio. Anche alcuni giocatori del Sestao si sono scusati con me. L’arbitro ha sospeso la partita dopo che abbiamo detto di non voler rientrare in campo», ha sottolineato il presidente del Rayo.

Mentre il capitano della squadra ha denunciato l’accaduto sui social: «E' una autentica vergogna quanto è successo sul campo del Sestao. Una parte dello stadio ha rivolto insulti razzisti al nostro compagno Cheick Sarr per il suo colore della pelle. Mi vergogno. Siamo tutti Cheick. No al razzismo».