L'auto esce fuori strada e prende fuoco: morto 37enne rimasto intrappolato

È un uomo di trentasette anni, Maurizio Frigau, di Sinnai (Cagliari), la vittima dell’incidente stradale di questa mattina all’alba sulla strada per Solanas, poco distante dalla statale 125 Orientale Sarda.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della tragedia, anche se non ci dovrebbero essere più dubbi: l’auto, un’utilitaria, ha preso fuoco dopo essere uscita fuori strada. Il conducente sarebbe a quel punto rimasto intrappolato nella vettura e per lui non c'è stato scampo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Quartu e il medico legale per gli accertamenti e i rilievi di legge.