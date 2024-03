Maxi rissa per strada a Taranto, video virale sui social

E’ diventato virale sui social network il video di una rissa furibonda scoppiata per strada a Taranto proprio la vigilia del giorno di Pasqua e a poche ore di distanza dal termine delle processioni della Settimana Santa.

Una zuffa che ha coinvolto una quindicina di persone che si sono affrontate, con calci e pugni, in via Cesare Battisti quasi all’angolo con via Icco nel quartiere Tre Carrare. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme mentre la violenta lite veniva ripresa con i telefonini dai balconi che si affacciano sulla via. Un video diffuso sui social, in particolare, ha ottenuto centinaia di commenti e condivisioni.

Sul posto sono intervenute alcune Volanti della Polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la mega rissa. A quanto si è appreso, una persona ha riportato ferite alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118.