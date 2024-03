Papa Francesco, confermata la sua presenza alla veglia di Pasqua stasera in San Pietro

E’ stata confermata dal Vaticano la presenza di Papa Francesco alla Veglia pasquale di stasera. Dopo aver rinunciato ad assistere ieri al Colosseo la Via Crucis - è la seconda volta che accade -, il Pontefice presiedierà quindi nella Basilica di San Pietro dalle ore 19:30 la Veglia. Una celebrazione abbastanza lunga il cui termine è previsto alle 22:15. Proprio la durata della celebrazione di oggi, sembra abbia fatto decidere a Francesco ieri di non partecipare alla Via Cricis dal Colosseo ma da Casa Santa Marta, per «conservare la salute in vista della Veglia» di oggi e «della Santa Messa della domenica di Pasqua», spiegava la sala stampa.

Domani, sempre secondo il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa, la messa di Pasqua a San Pietro è prevista alle 10 e alle 12, Papa Francesco dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la tradizionale Benedizione «Urbi et Orbi».