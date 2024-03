Sos delle pasticcerie per Pasqua dalla Lombardia alla Sicilia: manca il 57% della manodopera

E’ allarme manodopera per le 54mila pasticcerie e imprese dolciarie, di cui 39mila sono artigiane, impegnate in questi giorni nella produzione di uova, colombe e specialità pasquali. Secondo una rilevazione di Confartigianato, nel settore dolciario aumenta la richiesta di personale ma crescono anche le difficoltà a reperirlo.

Lo scorso anno, su 24.510 persone da assumere per le attività di pasticcieri, panettieri e pastai artigiani (in aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente), ben 13.970 sono risultate di difficile reperimento, pari al 57% del totale dei lavoratori necessari alle aziende.

La quota di manodopera introvabile nel settore della pasticceria e panetteria è aumentata del 13,9% in un anno. A livello regionale, i maggiori problemi a reclutare manodopera per le mansioni specializzate in pasticceria, panetteria e produzione di pasta fresca artigiane si riscontra in Lombardia dove non è reperibile il 66,2% delle 4.110 assunzioni previste.

Seguono la Sicilia, con 1.870 potenziali assunzioni di cui il 62% difficili da reperire, le Marche dove le pasticcerie non trovano il 62% dei 1.000 lavoratori necessari, il Veneto dove manca il 61,8% dei 1.440 lavoratori richiesti. E ancora, la Toscana (irreperibile il 61,1% dei 1.130 lavoratori richiesti dalle imprese) e l’Emilia Romagna con 2.690 potenziali assunzioni di cui il 61% difficili da coprire.