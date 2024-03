I femminicidi non si fermano neanche a Pasqua. Anziano uccide la moglie a fucilate

Un anziano ha ucciso a fucilate la moglie gravemente malata e poi si è sparato. Adesso è in ospedale in condizioni critiche. L’episodio si è consumato questa mattina poco prima delle 7 nell’abitazione della coppia, nelle campagne di Corridonia (Macerata), in via Macina. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Macerata, coordinati dal procuratore Claudio Rastrelli, intervenuto sul posto. L’uomo, di 86 anni, ha usato il suo fucile da caccia per uccidere la moglie, sua coetanea, colpita da una malattia degenerativa e costretta a letto da molti mesi. Con la stessa arma si è sparato.

E’ stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Torrette di Ancona, dove versa in condizioni gravi. A dare l’allarme è stato il genero dei due anziani, che abita con la moglie al piano superiore della stessa casa.