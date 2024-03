Le Alpi si trasformano nel deserto del Sahara: la neve a Livigno si colora di sabbia rossa

Sarà il cambiamento climatico, sarà il meteo sempre più impazzito. Sta di fatto che in questo fine settimana di Pasqua, non solo l'Italia è divisa in due con forte vento e pioggia al Nord (allerta arancione in Lombardia), mentre al Sud caldo, pulviscolo desertico e temperature che, soprattutto domani a Pasquetta, sfioreranno i 30 gradi.

Sulle Alpi a Livigno sembra di stare nel deserto del Sahara, con la neve ricoperta di sabbia rossa sulle piste da sci del Mottolino come testimonia la foto tratta dalla pagina Facebook Passione Neve & Montagna.