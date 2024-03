Parma, violenze e minacce alla giovane compagna: arrestato un uomo di 52 anni

Un uomo di 52 anni è stato arrestato e portato in carcere a Parma per stalking e lesioni personali nei confronti della compagna, di 29 anni. I carabinieri di Parma sono intervenuti in un albergo della città, allertati dal personale, che aveva sentito le urla di aiuto. Quando sono arrivati hanno trovato la ragazza in lacrime, claudicante e con un vistoso occhio nero, inseguita dal compagno, subito bloccato dai carabinieri. Passato lo stato di choc, la giovane ha raccontato che violenze e sopraffazioni andavano avanti da tempo, ma che lei non le aveva mai denunciate per paura di ulteriori violenze.

Il giudice ha convalidato l’arresto, mentre la giovane donna è stata medicata al pronto soccorso con 15 giorni di prognosi.